«Меня привлёк прекрасный город Шанхай». Арина Федоровцева — о переходе в китайский клуб

Российская доигровщица Арина Федоровцева рассказала, почему решила выступать за китайский клуб Shanghai Bright Ubest.

«Мой выбор обусловлен интересом и любопытством. Я всегда находила идею игры в китайской лиге увлекательной. Для европейских игроков всё немного отличается, от культуры до организации лиги. И это делает выход из зоны комфорта и решение новых задач ещё более сложным. Я выбрала эту команду, потому что это очень амбициозный клуб, стремящийся выиграть титул. Кроме того, меня привлёк прекрасный город Шанхай.

Я привыкла подходить к каждому сезону с очень высокими ожиданиями, и эта новая глава в Китае не является исключением. Я хочу проверить себя в другом контексте и показать весь свой потенциал», — приводит слова Федоровцевой Volley News.

Контракт Федоровцевой с китайским клубом рассчитан до февраля 2025 года, после чего она вернётся в турецкий «Фенербахче», с которым действует соглашение до 2027 года. В прошедшем сезоне 20-летняя российская волейболистка в составе «Фенербахче» выиграла чемпионат и Кубок Турции и стала лучшей подающей первенства страны.