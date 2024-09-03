«Межсезонье было продуктивным». Федоровцева — о подготовке к сезону

Российская доигровщица Арина Федоровцева, имеющая контракт с турецким «Фенербахче», рассказала о подготовке к новому сезону.

«Признаюсь, поддерживать хорошую физическую форму без участия в международных турнирах было очень сложно. Но я знаю, насколько это важно. Итак, я воспользовалась первой частью лета, чтобы немного отдохнуть; потом начала тренироваться, сначала только в зале, а потом – и с мячом. В целом могу сказать, что это межсезонье было очень продуктивным: сделала всё возможное, чтобы подготовиться к новому сезону», — приводит слова Федоровцевой Volley News.

Ранее Арина Федоровцева поделилась впечатлениями от женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).