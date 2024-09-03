У Зорана Терзича закончился контракт с женской сборной России по волейболу

Главный тренер женской сборной России и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич высказался о возможном прекращении сотрудничества с национальной командой.

«С окончанием Олимпиады у меня закончился контракт. Я в разговоре упомянул это, и они устроили из этого хаос. Даже не знаю почему. Почему это так интересно? Наверное, все думают о возвращении в Сербию, а я просто сказал, что у меня закончился контракт, и всё. Посмотрим, как будет дальше. Никто не рассчитывал, что мы не будем играть на международной арене», — приводит слова сербского специалиста Meridian Sport.

Напомним, Зоран Терзич возглавил одну из команд на Кубке Первого канала, в котором его подопечные одержали победу со счётом 3:1 (25:21, 28:26, 30:32, 25:21) над командой Николая Карполя.