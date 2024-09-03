«Пришлось бы написать целую книгу». Федоровцева рассказала, чему научилась в Турции

Российская доигровщица Арина Федоровцева, имеющая контракт с турецким «Фенербахче», рассказала, чему научилась, играя в Турции.

«Это были большие перемены! Чтобы подробно всё объяснить, наверное, пришлось бы написать целую книгу. Однако, короче говоря, у меня была возможность получить совершенно другой волейбольный опыт, экспериментируя с новыми методами тренировок и тесно сотрудничая с очень талантливыми тренерами и игроками. Этот опыт дал мне всё, что нужно молодому спортсмену: возможность учиться и совершенствоваться. Благодаря «Фенербахче» мой рост как игрока и как личности значительно ускорился», — приводит слова Федоровцевой Volley News.

Ранее Арина Федоровцева поделилась впечатлениями от женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), а также рассказала, почему решила выступать за китайский клуб Shanghai Bright Ubest.