Роберто Пьяцца возглавил мужскую сборную Ирана

Итальянец Роберто Пьяцца стал новым главным тренером мужской волейбольной сборной Ирана. Специалист подписал контракт по системе 2+2.

На клубном уровне Пьяцца работает в итальянском «Милане», а пару дней назад он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, с которой работал с 2019 года.

Ассистировать Пьяцце в сборной Ирана будет Томазо Тотоло, который также помогает Владимиру Алекно в санкт-петербургском «Зените». Тотоло уже работал в Иране вместе с Алекно, они руководили командой на Олимпиаде в Токио.

В Лиге наций – 2024 сборная Ирана выиграла всего два матча и заняла предпоследнее, 15-е место. При этом команда сменила тренера прямо по ходу турнира: после восьми поражений подряд своего поста лишился Маурисио Паес, которого сменил Пейман Акбари.