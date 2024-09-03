Зоран Терзич: фантастическое поколение молодых россиянок не может показать себя

Сербский тренер Зоран Терзич, у которого закончился контракт с женской сборной России, высказался о российских волейболистках.

«К сожалению, одно фантастическое поколение молодых российских волейболисток не может показать себя на больших соревнованиях. Но что есть, то есть. Надеюсь, что у них ещё будет шанс. Было видно большое желание у них играть, с Россией была бы большая конкуренция, не то что без неё. Все были в недоумении. Это уже политика, она не имеет ничего общего со спортом», — приводит слова сербского специалиста Meridian Sport.

Напомним, Зоран Терзич возглавил одну из команд на Кубке Первого канала, в котором его подопечные одержали победу со счётом 3:1 (25:21, 28:26, 30:32, 25:21) над коллективом Николая Карполя.