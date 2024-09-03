Алексей Вербов: очень рад, что Суперкубок России наконец-то разыгрывается отдельно

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором его команда 4 сентября сыграет с московским «Динамо».

«Мы с «Динамо» друг друга прекрасно знаем, постоянно встречаемся в финалах в последние годы. Я очень рад, что Суперкубок России наконец-то разыгрывается отдельно. В условиях дефицита матчей серьёзного уровня ещё одна вывеска «Зенит-Казань» – «Динамо» нужна нашему волейболу. Приглашаю болельщиков на трибуны, завтра ждём аншлаг. Такие матчи нельзя пропускать», — приводит слова Вербова «Спорт БО».

Кроме того, Вербов рассказал о состоянии американского связующего Майки Кристенсона, который присоединился к команде на прошлой неделе.

«У него был сумасшедшей летний сезон, Олимпиада. Мы изначально договорились, что он приедет ко второму кругу. Он в отпуске провёл определенную работу в тренажерном зале, но прыжковой и волейбольной работы не было. Наша основная задача была подготовить его к Суперкубку, в то же время, не рискуя его здоровьем. Надеюсь, завтра покажет себя во всей красе», — отметил Вербов.