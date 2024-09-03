Павел Панков о матче за Суперкубок России: завтра будет битва

Связующий московского «Динамо» Павел Панков поделился ожиданиями от предстоящего 4 сентября матча за Суперкубок России против казанского «Зенита».
«Мы готовы и физически, и морально. Соперника хорошо знаем. Завтра будет битва. Сильно ли отличается передача для диагональных Цветана Соколова и Максима Сапожкова? Да нет, передачи практически не отличаются. Тип нападающего один и тот же. Но мы стараемся немного усовершенствовать эту игру», – приводит слова Панкова «Спорт БО».
В 17-м по счёту розыгрыше Суперкубка России среди мужских команд встретятся чемпион России-2023/224, обладатель Кубка России «Зенит-Казань» и серебряный призёр первенства страны московское «Динамо». Матч посвящен памяти чемпиона мира-1960 в составе сборной СССР Нила Шафиковича Фасахова.
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