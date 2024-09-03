Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Павел Панков о матче за Суперкубок России: завтра будет битва

Павел Панков о матче за Суперкубок России: завтра будет битва
Аудио-версия:
Комментарии

Связующий московского «Динамо» Павел Панков поделился ожиданиями от предстоящего 4 сентября матча за Суперкубок России против казанского «Зенита».

«Мы готовы и физически, и морально. Соперника хорошо знаем. Завтра будет битва. Сильно ли отличается передача для диагональных Цветана Соколова и Максима Сапожкова? Да нет, передачи практически не отличаются. Тип нападающего один и тот же. Но мы стараемся немного усовершенствовать эту игру», – приводит слова Панкова «Спорт БО».

Суперкубок (м) . Финал
04 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17-м по счёту розыгрыше Суперкубка России среди мужских команд встретятся чемпион России-2023/224, обладатель Кубка России «Зенит-Казань» и серебряный призёр первенства страны московское «Динамо». Матч посвящен памяти чемпиона мира-1960 в составе сборной СССР Нила Шафиковича Фасахова.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android