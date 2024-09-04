Мужская волейбольная Суперлига: расписание матчей 1-го тура

4 сентября матчем между сургутским «Газпромом-Югра» и победителем Высшей лиги А прошлого сезона МГТУ (Москва) стартует новый чемпионат мужской волейбольной Суперлиги. Встреча пройдёт в Сургуте и начнётся в 17:00 мск.

В турнире примут участие 15 команд. По итогам прошлого сезона вылетел из элиты нижневартовский «Самотлор», а белорусский клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России из-за финансовых трудностей. Пополнил Суперлигу лучший клуб Высшей лиги А прошлого сезона МГТУ.

Действующий чемпион Суперлиги — «Зенит-Казань». На предварительном этапе команды сыграют в два круга. Лучшие четыре команды напрямую выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 5-12-е места, сыграют квалификационный раунд Last 12.