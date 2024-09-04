«Зенит-Казань» — «Динамо» М: во сколько начало, где смотреть матч за Суперкубок России

Сегодня, 4 сентября, состоится матч за Суперкубок России по волейболу среди мужских команд. В битве за первый титул сезона-2024/2025 сойдутся казанский «Зенит» и московское «Динамо». Встреча пройдёт в Центре волейбола Казани и начнётся в 20:00 мск.

Игру будут транслировать каналы холдинга «Матч!». Трансляция в 19:30 начнётся на каналах «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Планета». В сети Интернет игру покажут на сайтах Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) и Sportbox.

Отметим, что Суперкубок России будет разыгран в 17-й раз. Из 16 предыдущих розыгрышей в 13 побеждали нынешние соперники. Девять трофеев у казанского клуба, четырежды Суперкубок брали москвичи. В этом году матч посвящён памяти чемпиона мира 1960 года в составе сборной СССР Нила Фасахова.