Главный тренер казанского «Зенита» — об игре за Суперкубок: такие матчи нельзя пропускать!

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» (Казань) Алексей Вербов дал комментарий накануне матча за Суперкубок России с московским «Динамо». Специалист подчеркнул важность игры перед стартом регулярного сезона.

«Мы с «Динамо» друг друга прекрасно знаем, постоянно встречаемся в финалах в последние годы. Я очень рад, что Суперкубок России наконец-то разыгрывается отдельно. В условиях дефицита матчей серьёзного уровня ещё одна вывеска «Зенит-Казань» – «Динамо» нужна нашему волейболу. Приглашаю болельщиков на трибуны, завтра ждём аншлаг. Такие матчи нельзя пропускать!» — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита» (Казань).

Сегодня, 4 сентября, состоится матч за Суперкубок России по волейболу среди мужских команд. В битве за первый титул сезона-2024/2025 сойдутся казанский «Зенит» и московское «Динамо». Встреча пройдёт в Центре волейбола Казани и начнётся в 20:00 мск. Отметим, что Суперкубок России будет разыгран в 17-й раз.