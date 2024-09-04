Стали известны все участники волейбольных ЧМ-2025

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила всех участников мужского и женского чемпионатов мира 2025 года. Впервые в истории в соревнованиях примут участие по 32 команды. Кроме того, теперь чемпионаты мира будут проходить раз в два года, а не раз в четыре, как было раньше.

Мужской ЧМ-2025 пройдёт на Филиппинах 12-28 сентября 2025 года. Автоматические путёвки получили хозяева турнира и сборная Италии как действующий чемпион мира. 15 команд попали на мундиаль как призёры континентальных чемпионатов: Польша, Словения, Франция, Япония, Иран, Катар, Египет, Алжир, Ливия, Аргентина, Бразилия, Колумбия, США, Канада и Куба.

Ещё 15 команд отобрали по рейтингу FIVB. Так на ЧМ-2025 попали Германия, Сербия, Нидерланды, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Болгария, Португалия, Финляндия, Турция, Китай, Румыния, Чили и Южная Корея.

Женский чемпионат мира пройдёт в Таиланде, даты проведения турнира пока неизвестны. Система отбора на ЧМ-2025 аналогична мужскому. На чемпионате мира выступят сборные Таиланда, Сербии, Китая, Японии, Вьетнама, Кении, Египта, Камеруна, Турции, Нидерландов, Италии, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Доминиканы, США, Канады, Польши, Германии, Бельгии, Чехии, Пуэрто-Рико, Украины, Франции, Болгарии, Кубы, Швеции, Мексики, Словении, Словакии, Испании и Греции.