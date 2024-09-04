Главный тренер «Динамо-Урал» Борис Колчин: мы отбросили фантазии о золотых медалях

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Динамо-Урал» Борис Колчин рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона Суперлиги.

«Команда фактически вся новая. Мы пригласили игроков, которые в других клубах знали, что такое бороться за высокие места. Параллельно с результатом стоит задача подтянуть наших игроков, которые воспитываются в клубах системы. Мы обращаем внимание на наши резервы и приглашаем большое количество молодых игроков на тренировки. Команда, которая сейчас создаётся, – это симбиоз опытных игроков, знающих, что такое победы, и молодых игроков. Они не имеют высоких достижений, но могут расти.

Мемориал Платонова и предварительные этапы Кубка России были очень полезны. Мы увидели, кто мы есть на самом деле, немного отбросили фантазии о золотых медалях и вернулись на землю. Сейчас мы делаем ставку на сплочённость коллектива. Уровень мастерства повышается каждый день – на тренировках и в проверочных играх. Ждём первую игру чемпионата и посмотрим, насколько поможет своя площадка», — приводит слова Колчина официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне «Урал» не попал в плей-офф Суперлиги.