Генеральный директор «Кузбасса» Ломако: задача на сезон — попасть в плей-офф

Генеральный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако на предсезонной пресс-конференции рассказал об ожиданиях от предстоящего волейбольного сезона.

«Задача на сезон –попадание в плей-офф. А когда это произойдёт, я думаю, что аппетит приходит во время еды, хотелось бы выше, чем в прошлом году. Что касается Кубка Легенд, этот турнир мы рассматривали как такой этап сыгрывания, потому что команда, как я уже говорил, очень обновилась. Команда сыгралась настолько, что прошла в «Финал четырёх», поэтому всё идёт пока очень хорошо. Мы сделали хороший шаг вперёд. Я думаю, что каждый спортсмен — профессионал и хочет в финале показать лучшее. То есть тут никаких задач не будем ставить. Просто сыграть и показать лучший результат, который мы сможем показать», — приводит слова Ломако официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне «Кузбасс» добрался до 1/4 финала Суперлиги.