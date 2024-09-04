Ксения Парубец и Ирина Воронкова сыграют в женском матче Кубка Вызова

Всероссийская федерация волейбола объявила составы команд на женский матч Кубка Вызова. В нём сразятся представители классического и пляжного волейбола. Матч в формате 4х4 по правилам пляжного волейбола состоится 14 сентября в посёлке Сириус Краснодарского края.

Команда пляжниц: Мария Бочарова, Мария Егорова, Светлана Холомина, Надежда Макрогузова, Ларисса Франса, Елизавета Лудкова. Тренировать эту команду будет Константин Брянский.

Команда классиков: Анна Озерова, Валерия Зайцева, Ксения Парубец, Валерия Романова, Ирина Воронкова, Анастасия Гарелик. Тренером команды будет Вячеслав Нирка.