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Генсек ВФВ: контракт Зорана Терзича со сборной России истекает 31 декабря

Генсек ВФВ: контракт Зорана Терзича со сборной России истекает 31 декабря
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Генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко прокомментировал информацию о том, что у главного тренера женской сборной России Зорана Терзича истёк контракт.

«Информация о том, что контракт Терзича истёк, неточная. Официальный трудовой договор Терзича с ВФВ истекает 31 декабря 2024 года. Поэтому никто не торопился с объявлением, остаётся он на посту главного тренера сборной России или нет. Хотя предварительно мы говорили Зорану, что, несмотря на то что у нашей команды нет международных соревнований, нас устраивает его работа. Мы готовим раунд переговоров, чтобы закрепить и продолжить наше сотрудничество с ним.

Раз мы не участвовали в Олимпийских играх, поэтому не торопились с вопросом продления контракта. Если завтра объявят, что российские волейболисты возвращаются на мировую арену, безусловно, Зорану Терзичу будет сделано предложение продолжить работу с нашей сборной. Этот год выборный и для Всероссийской федерации волейбола, и для Европейской конфедерации волейбола, и для Международной федерации волейбола, поэтому не хотелось торопиться с объявлением наших планов», — приводит слова Ярёменко Metaratings.

Ранее сам Терзич заявил, что его контракт со сборной России завершился.

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