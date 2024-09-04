«Зенит-Казань» второй год подряд выиграл Суперкубок России, разгромив московское «Динамо»

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани стал десятикратным обладателем Суперкубка России по волейболу. В битве за первый титул сезона-2024/2025 казанцы одолели московское «Динамо» с общим счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).

«Зенит» принимал участие в матче за Суперкубок как чемпион и обладатель Кубка России. «Динамо» — как серебряный призёр национального первенства сезона-2023/2024.

Казанский «Зенит» в 10-й раз завоевал почётный трофей, которым ранее владел в 2010 -2012, 2015-2018, 2020 и 2023 годах. Также отметим, что команда, которую возглавляет российский специалист Алексей Вербов, уже второй год подряд выигрывают Суперкубок.

Волейбол. Суперкубок России. Мужчины:

«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).