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«Зенит-Казань» второй год подряд выиграл Суперкубок России, разгромив московское «Динамо»

«Зенит-Казань» второй год подряд выиграл Суперкубок России, разгромив московское «Динамо»
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Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани стал десятикратным обладателем Суперкубка России по волейболу. В битве за первый титул сезона-2024/2025 казанцы одолели московское «Динамо» с общим счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).

Суперкубок (м) . Финал
04 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Зенит» принимал участие в матче за Суперкубок как чемпион и обладатель Кубка России. «Динамо» — как серебряный призёр национального первенства сезона-2023/2024.

Казанский «Зенит» в 10-й раз завоевал почётный трофей, которым ранее владел в 2010 -2012, 2015-2018, 2020 и 2023 годах. Также отметим, что команда, которую возглавляет российский специалист Алексей Вербов, уже второй год подряд выигрывают Суперкубок.

Волейбол. Суперкубок России. Мужчины:

«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).

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