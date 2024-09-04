«Мы поддались искушению». Брянский — о поражении «Динамо» в матче за Суперкубок

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский оценил игру своей команды в матче с казанским «Зенитом» за Суперкубок. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) в пользу татарстанского клуба.

«Впечатления очень двоякие: из-за того что в концовке боролись за каждый мяч, казалось, что борьба была. Но в первой партии мы поддались искушению перепрыгнуть блок Казани, ударить, как будто его там нет, и в совершенно стандартных ситуациях, когда мы ранее бережно относились к мячу, мы его проигрывали, натыкаясь на блок.

По сути, получилась только третья партия, но без концовки. В целом поздравляю соперника, показали достойный волейбол. В первом сете они поставили шесть блоков, во втором — пять, в третьем мы уже смогли что-то ответить.

Мы были слишком прямолинейны, с командой такого уровня надеяться, что мы проломим стену… Насколько сложно выбирать между двумя диагональными высокого уровня? Это только начало сезона, давайте мы посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы адаптируемся в том числе и к тому, что у нас есть определённая ротация», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.