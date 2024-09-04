«Динамо» нужно добивать до конца, дожимать». Вербов – о победе «Зенита» в Суперкубке

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы в матче за Суперкубок со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) назвал причины, по которым команде удалось второй год подряд выиграть трофей, разгромив московское «Динамо»

«Соперник способен нас обыгрывать, не надо это забывать. И то, что у нас получается держать эту серийную историю победную – только потому что в моей команде собраны лучшие игроки, и я считаю честью быть с этой командой. Сэм Деру буквально с самолёта чуть ли не с багажом в зал выходит и помогает – да, больше эмоционально, чем игрой, чем техническо-тактическими моментами, но помогает.

Как обычно после 2:0 какой-то расслабончик произошёл, а «Динамо» — это команда, которая делает два шага вперёд, когда ты опрометчиво сделал шаг назад. Они не сдаются, их нужно добивать до конца, дожимать, иначе всё перевернётся очень быстро. Рад, что сегодня это получилось, доволен командой, отношением», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.