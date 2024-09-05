«Газпром-Югра» победил МГТУ в стартовом матче мужской Суперлиги

Вчера стартовал сезон в мужской волейбольной Суперлиге. В первом, вынесенном матче 1-го тура сургутский «Газпром-Югра» на своей площадке переиграл московский МГТУ — 3:0 (27:25, 25:23, 25:22).

Сургутяне лучше подавали (5 эйсов/12 ошибок — 2/11) и принимали, а вот на блоке москвичи были результативнее (10:7). Самым результативным игроком матча стал диагональный сургутян Виталий Папазов, набравший 15 очков за три сета. В составе гостей семью результативными блоками отметился Алексей Ганенко.

Для МГТУ эта встреча стала первой в элите российского волейбола после почти двадцатилетнего перерыва. Чемпион России — 2001 покинул сильнейший дивизион в 2005 году и с тех пор выступал в Высшей лиге А.

Первый тур продолжится 7 сентября.