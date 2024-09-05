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Игрок «Газпрома-Югра» Папазов — о победе над МГТУ: пацана не скрыть за широкими штанами

Игрок «Газпрома-Югра» Папазов — о победе над МГТУ: пацана не скрыть за широкими штанами
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Диагональный сургутского клуба «Газпром-Югра» Виталий Папазов прокомментировал победу в 1-м туре мужской Суперлиги над московским МГТУ (3:0).

«Сказалось и волнение, и усталость. Мы играли с МГТУ буквально три дня назад, я, возможно, ещё не успел восстановиться на сто процентов. Сегодня было тяжеловато, но чем мог – команде помогал. Самое главное — результат, он есть.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Скворцов, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько, Кириллов
МГТУ: Бестужев, Пирайнен, Зубов, Гетман, Хайбулов, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Пискарев, Троян, Исхаков, Котов, Драгунов, Пурин

Пацаны показали характер, все эти концовки, все эти ситуации «мяч в мяч»… Могли, конечно, сделать и более комфортные условия для себя, но в силу молодого возраста и этого «нервяка» первого матча допускали много ошибок. Но «пацана не скрыть за широкими штанами», мы показали характер, отсюда и результат.

МГТУ играл сегодня раскрепощённо, у них получше получалось нас цеплять. Прошлый матч по ощущениям был легче. Что касается нас, то мы тоже всегда меняемся – стоячего положения нет, только вверх или вниз. Мы стремимся вверх, нельзя останавливаться. Мы и не будем. Посмотрите в эти глаза, в них нет страха», — приводит слова Папазова официальный сайт клуба.

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