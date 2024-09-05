Игрок «Газпрома-Югра» Папазов — о победе над МГТУ: пацана не скрыть за широкими штанами

Диагональный сургутского клуба «Газпром-Югра» Виталий Папазов прокомментировал победу в 1-м туре мужской Суперлиги над московским МГТУ (3:0).

«Сказалось и волнение, и усталость. Мы играли с МГТУ буквально три дня назад, я, возможно, ещё не успел восстановиться на сто процентов. Сегодня было тяжеловато, но чем мог – команде помогал. Самое главное — результат, он есть.

Пацаны показали характер, все эти концовки, все эти ситуации «мяч в мяч»… Могли, конечно, сделать и более комфортные условия для себя, но в силу молодого возраста и этого «нервяка» первого матча допускали много ошибок. Но «пацана не скрыть за широкими штанами», мы показали характер, отсюда и результат.

МГТУ играл сегодня раскрепощённо, у них получше получалось нас цеплять. Прошлый матч по ощущениям был легче. Что касается нас, то мы тоже всегда меняемся – стоячего положения нет, только вверх или вниз. Мы стремимся вверх, нельзя останавливаться. Мы и не будем. Посмотрите в эти глаза, в них нет страха», — приводит слова Папазова официальный сайт клуба.