Тренер МГТУ Терёшин: боролись, но я считаю, что нельзя так играть

Старший тренер волейбольного клуба МГТУ Максим Терёшин прокомментировал поражение от «Газпрома-Югра» (0:3) в 1-м туре мужской Суперлиги.
«Была упорная борьба, нам не хватило каких-то моментов, глупые свои ошибки, особенно во второй партии. Две или три серии у нас были по три ошибки подряд. Конечно, в таких матчах это недопустимо. Сургут сыграл чище, чем мы, поэтому и такой результат.
Также отмечу невыполнение установок игроками: говорим об одном – делают совсем другое. Играли, боролись, но я считаю, что нельзя так играть. С таким количеством брака рассчитывать на победу очень тяжело. На приёме не особо хорошо мы сыграли, плюс в определённых моментах отдавали передачу не туда, куда надо. Есть у нас там одно слабое звено, которое мы никак залатать не можем. Соперники этим пользуются очень хорошо», — приводит слова Терёшина сайт сургутской команды.
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