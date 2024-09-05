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Тренер МГТУ Терёшин: боролись, но я считаю, что нельзя так играть

Тренер МГТУ Терёшин: боролись, но я считаю, что нельзя так играть
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Старший тренер волейбольного клуба МГТУ Максим Терёшин прокомментировал поражение от «Газпрома-Югра» (0:3) в 1-м туре мужской Суперлиги.

«Была упорная борьба, нам не хватило каких-то моментов, глупые свои ошибки, особенно во второй партии. Две или три серии у нас были по три ошибки подряд. Конечно, в таких матчах это недопустимо. Сургут сыграл чище, чем мы, поэтому и такой результат.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Скворцов, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько, Кириллов
МГТУ: Бестужев, Пирайнен, Зубов, Гетман, Хайбулов, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Пискарев, Троян, Исхаков, Котов, Драгунов, Пурин

Также отмечу невыполнение установок игроками: говорим об одном – делают совсем другое. Играли, боролись, но я считаю, что нельзя так играть. С таким количеством брака рассчитывать на победу очень тяжело. На приёме не особо хорошо мы сыграли, плюс в определённых моментах отдавали передачу не туда, куда надо. Есть у нас там одно слабое звено, которое мы никак залатать не можем. Соперники этим пользуются очень хорошо», — приводит слова Терёшина сайт сургутской команды.

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