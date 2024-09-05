«Волейбольный убийца». Вольвич — о 220-сантиметровом новичке «Динамо» Сапожкове

Блокирующий команды «Зенит-Казань» Артём Вольвич поделился впечатлениями от игры новичка московского «Динамо» Максима Сапожкова.

«К Сапожкову, конечно, готовились – он человек новый для нашего чемпионата, можно ведь и так сказать после двух сезонов в Италии, молодец он. Мы пересекались на Кубке Первого канала. На моей памяти это уникальный человек по всем антропометрическим данным. Даже Дима Мусэрский таким не был. Сапожком прямо… волейбольный убийца. И я бы не стал категорично утверждать, что шансов у Соколова не было! Мы ж тоже работаем и тренируемся, не просто форму куражную надеваем и выходим веселиться, мы разбираем соперника и готовимся к нему», — приводит слова Вольвича пресс-служба казанского «Зенита».

Вчера, 4 сентября, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани стал 10-кратным обладателем Суперкубка России по волейболу. В битве за первый титул сезона-2024/2025 казанцы одолели московское «Динамо» с общим счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).