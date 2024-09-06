Кубок Легенд по волейболу: расписание матчей 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, состоится очередной соревновательный день волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня. Команды сыграют матчи в рамках 4-го тура.

Группа А:

16:00 мск — «Динамо М» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

19:00 мск — «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак-Барс» (Казань)

Группа Б:

16:30 мск — «Локомотив К» (Калининградская область) — Тулица (Тульская область)

19:00 — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — Протон (Саратов)

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.