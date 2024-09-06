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«Финал четырёх» мужского Кубка Легенд пройдёт в Москве

«Финал четырёх» мужского Кубка Легенд пройдёт в Москве
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«Финал четырёх» Кубка легенд среди мужских команд имени заслуженного мастера спорта Юрия Чеснокова состоится в Москве.

5 и 6 октября четыре лучшие команды предварительного этапа — «Зенит-Казань», «Динамо», «Белогорье» и «Кузбасс» — разыграют между собой главный трофей, медали и призовой фонд в 17 млн рублей.

В полуфиналах 5 октября казанский клуб сыграет с белгородцами, а москвичи — с кемеровчанами. Матчи начнутся в 16:00 и 19:00 мск. Игры пройдут на волейбольной арене «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13.

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