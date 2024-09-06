Новым игроком «Ярославича» стал африканский доигровщик Якубу

Новым игроком мужского волейбольного клуба «Ярославич», выступающего в Высшей лиге А, стал 29-летний африканский доигровщик Дауда Якубу (Дао). Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Прошлый сезон Якубу провёл в составе команды «Дамак» из Саудовской Аравии. Ранее он также выступал за индонезийский «Сарубая Саматор» (сезон-2022/2023), словацкую «Братиславу» (сезон-2021/2022), турецкую «Аланию Белидиспор» (сезон-2020/2021) и катарский «Al Sadd S.C.» (сезон-2019/2020).

Перед началом сезона-2023/2024 «Ярославич» стал победителем турнира памяти заслуженного тренера СССР Вячеслава Платонова. Сезон в Высшей лиге А команда завершила на третьей позиции. Первый матч в рамках предварительного этапа «Ярославич» проведёт с «Текстильщиками» 21 сентября.