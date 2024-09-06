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Московское «Динамо» в пяти сетах обыграло «Уралочку-НТМК» в матче женского Кубка России

Сегодня, 6 сентября, состоялся матч группы А Кубка России по волейболу среди женщин между командами «Динамо» (Москва) и «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга. Со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 18:25, 15:13) победу одержали московские волейболистки.

Самыми результативными игроками встречи стала доигровщица «Уралочки» Ольга Ваганова, набравшая 21 очко. Волейболистка московского «Динамо» Ксения Купряшкина и Елизавета Павлова из екатеринбуржской команды заработали по 20 баллов.

Столичные волейболистки занимают второе место в таблице группы А Кубка России с 6 очками в активе, «Уралочка-НТМК» с двумя баллами в активе — на последней четвёртой строчке.

В другом матче игрового дня тульская «Тулица» обыграла лидера группы В калининградский «Локомотив» — 3:1 (18:25, 25:22, 25:21, 25:21).