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Действующие чемпионки России из Казани одержали четвёртую победу подряд в Кубке страны

Сегодня, 6 сентября, состоялся матч группы А Кубка России по волейболу среди женщин между челябинским «Динамо-Метар» и «Динамо-Ак Барсом». Действующие чемпионки России из Казани одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:22, 15:25, 25:13).

В другом матче группы А «Динамо» (Москва) в пяти сетах обыграло ЖВК «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга — 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 18:25, 15:13).

Казанские волейболистки одержали победы во всех четырёх матчах турнира и единолично возглавляют турнирную таблицу группы А. «Динамо-Метар» с четырьмя баллами в активе — на третьей строчке.

В квартете В тульская «Тулица» обыграла лидера группы калининградский «Локомотив» — 3:1 (18:25, 25:22, 25:21, 25:21), а «Ленинградка» из Санкт-Петербурга одержала волевую победу над «Протоном» из Липецка — 3:2 (23:25, 22:25, 27:25, 25:23, 15:11).