Мужская Суперлига: расписание матчей 1-го тура 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, тремя матчами продолжится 1-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Расписание дня выглядит следующим образом:

15:00 мск. «Динамо-Урал» (Уфа) – «Нова» (Новокуйбышевск);

16:00. «Нефтяник» (Оренбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург);

17:00. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – АСК (Нижний Новгород).

1-й тур Суперлиги стартовал 4 сентября. В этот день сургутская «Газпром-Югра» в трёх сетах переиграла московский МГТУ.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.