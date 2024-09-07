Кубок Легенд по волейболу: расписание матчей 7 сентября

В субботу, 7 сентября, состоится очередной соревновательный день волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня. Команды сыграют матчи в рамках 5-го тура.

Группа А:

16:00 мск — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск);

19:00 мск — «Динамо М» (Москва) — «Динамо-Ак-Барс» (Казань).

Группа Б:

16:00 мск — «Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область);

18:30 — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — Тулица (Тульская область).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.