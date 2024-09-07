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Евгению Старцеву ввели в Зал славы «Динамо-Ак Барс»

Евгению Старцеву ввели в Зал славы «Динамо-Ак Барс»
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6 сентября на матче Кубка легенд между «Динамо-Ак Барс» и «Динамо-Метар» состоялась церемония включения в Зал славы казанского клуба связующей Евгении Старцевой.

В клубном музее состоялась церемония закладки мраморной звезды с №13 в аллею славы, а под сводами казанского Центра волейбола теперь висит майка Старцевой.

Евгения Старцева — рекордсмен команды по количеству сыгранных матчей – 328. Она провела в казанском клубе девять сезонов (2012-2021), за это время команда завоевала 13 трофеев.

Связующая завершила карьеру по окончании предыдущего сезона. Последние годы Старцева выступала за московское «Динамо».

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