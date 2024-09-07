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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нефтяник» в стартовом туре мужской Суперлиги

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нефтяник» в стартовом туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 7 сентября, проходят матчи 1-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин. Санкт-петербургский «Зенит» в выездном матче PARI Суперлиги — 2024/2025 в трёх сетах обыграл оренбургский «Нефтяник» — 3:0 (25:13, 25:18, 25:12).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Нефтяник
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Нефтяник: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Клюка, Эррера, Богатко

В другой встрече 1-го тура уфимский «Урал» на домашней площадке одержал победу над командой «Нова» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:23).

Сегодня пройдёт ещё один матч Суперлиги — между «Динамо-ЛО» и АСК из Нижнего Новгорода.

Мужской чемпионат России стартовал в среду, 4 сентября. В первом, вынесенном матче 1-го тура сургутский «Газпром-Югра» на своей площадке переиграл московский МГТУ — 3:0 (27:25, 25:23, 25:22).

Остальные матчи 1-го тура пройдут 8 сентября.

Календарь Суперлиги-2024/2025 (м)
Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (м)
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