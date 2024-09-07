Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нефтяник» в стартовом туре мужской Суперлиги

Сегодня, 7 сентября, проходят матчи 1-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин. Санкт-петербургский «Зенит» в выездном матче PARI Суперлиги — 2024/2025 в трёх сетах обыграл оренбургский «Нефтяник» — 3:0 (25:13, 25:18, 25:12).

В другой встрече 1-го тура уфимский «Урал» на домашней площадке одержал победу над командой «Нова» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:23).

Сегодня пройдёт ещё один матч Суперлиги — между «Динамо-ЛО» и АСК из Нижнего Новгорода.

Мужской чемпионат России стартовал в среду, 4 сентября. В первом, вынесенном матче 1-го тура сургутский «Газпром-Югра» на своей площадке переиграл московский МГТУ — 3:0 (27:25, 25:23, 25:22).

Остальные матчи 1-го тура пройдут 8 сентября.