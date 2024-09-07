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Мужская Суперлига: результаты матчей 1-го тура 7 сентября

Мужская Суперлига: результаты матчей 1-го тура 7 сентября
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Сегодня, 7 сентября, состоялись три матча 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 7 сентября.

  • «Динамо-Урал» (Уфа) – «Нова» (Новокуйбышевск) -  3:0 (25:23, 25:19, 25:23).
  • «Нефтяник» (Оренбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (13:25, 18:25, 12:25).
  • «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – АСК (Нижний Новгород) - 3:2 (25:20, 22:25, 25:21, 21:25, 15:12).

1-й тур Суперлиги стартовал 4 сентября. В этот день сургутская «Газпром-Югра» в трёх сетах переиграла московский МГТУ.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (м)
Календарь Суперлиги-2024/2025 (м)
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