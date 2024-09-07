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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграли московское «Динамо» в Кубке Легенд

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграли московское «Динамо» в Кубке Легенд
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Сегодня, 7 сентября, состоялся матч группы А Кубка Легенд по волейболу среди женщин между казанским «Динамо-Ак Барс» и московским «Динамо». Действующие чемпионки России из Казани одержали победу со счётом 3:0 (25:18, 25:9, 25:23).

Кубок Легенд (ж) . Группа A. 5-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Заманская, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

Это пятая победа подряд казанской команды на Кубке Легенд. Они не потерпели ни одного поражения на турнире и уверенно воглавляют группу A. Московское «Динамо» с шестью очками занимает второе место.

В другом матче группы А екатеринбуржская «Уралочка-НТМК» в трёх партиях обыграла «Динамо-Метар» из Челябинска — 3:0 (25:22, 25:18, 25:16).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.

Турнирная таблица Кубка легенд
Календарь Кубка легенд
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