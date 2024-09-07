Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграли московское «Динамо» в Кубке Легенд

Сегодня, 7 сентября, состоялся матч группы А Кубка Легенд по волейболу среди женщин между казанским «Динамо-Ак Барс» и московским «Динамо». Действующие чемпионки России из Казани одержали победу со счётом 3:0 (25:18, 25:9, 25:23).

Это пятая победа подряд казанской команды на Кубке Легенд. Они не потерпели ни одного поражения на турнире и уверенно воглавляют группу A. Московское «Динамо» с шестью очками занимает второе место.

В другом матче группы А екатеринбуржская «Уралочка-НТМК» в трёх партиях обыграла «Динамо-Метар» из Челябинска — 3:0 (25:22, 25:18, 25:16).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.