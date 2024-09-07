Результаты матчей женского Кубка Легенд 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, состоялись очередные матчи группового этапа волейбольного Кубка Легенд среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Группа А:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:22, 25:18, 25:16).

«Динамо-Ак-Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:9, 25:23).

Группа Б:

«Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область) — 2:3 (21:25, 25:23, 25:15, 22:25, 8:15).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:22).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.