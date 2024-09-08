Мужская Суперлига: расписание матчей 1-го тура 8 сентября

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Сегодня, 8 сентября, продолжится 1-й тур мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперлига. Мужчины, Расписание матчей, 8 сентября.

13:00 мск. «Кузбасс» (Кемерово) – «Енисей» (Красноярск);

15:00 мск. «Факел» (Новый Уренгой) – «Динамо» (Москва);

18:00 мск. «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань».

1-й тур Суперлиги стартовал 4 сентября. В этот день сургутская «Газпром-Югра» в трёх сетах переиграла московский МГТУ.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.