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Кубок Легенд по волейболу: расписание матчей 8 сентября

Кубок Легенд по волейболу: расписание матчей 8 сентября
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Сегодня, 8 сентября, состоится очередной соревновательный день волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Группа А:

  • 16:00 мск. «Динамо М» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск);
  • 19:00 мск. «Динамо-Ак-Барс» (Казань) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Группа Б:

  • 16:00 мск. «Тулица» (Тульская область) — «Протон» (Саратов);
  • 18:30 мск. «Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.

Турнирная таблица Кубка Легенд
Календарь Кубка Легенд
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