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Тренер «Динамо–ЛО» Климкин: какое-то огромное количество ошибок, ребята сильно нервничали

Тренер «Динамо–ЛО» Климкин: какое-то огромное количество ошибок, ребята сильно нервничали
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Суперлиги над нижегородским АСК (3:2).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
АСК
Нижний Новгород
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Толок, Никитин, Ищенко

«Начало очень сложное. Много своих ошибок, какое-то огромное количество, что особенно было видно по первым партиям. Ребята сильно нервничали, отдавали инициативу в начале, потом приходилось догонять. С таким количеством недочётов, разумеется, будем работать, исправлять. Команда собралась хорошая, есть взаимозаменяемость — ребята помогают друг другу. Коллектив должен прибавлять от игры к игре и, надеюсь, уже в следующих турах будем выглядеть более слаженно», — приводит слова Климкина сайт клуба.

Суперлига (м), календарь матчей

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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