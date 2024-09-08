Тренер «Динамо–ЛО» Климкин: какое-то огромное количество ошибок, ребята сильно нервничали

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Суперлиги над нижегородским АСК (3:2).

«Начало очень сложное. Много своих ошибок, какое-то огромное количество, что особенно было видно по первым партиям. Ребята сильно нервничали, отдавали инициативу в начале, потом приходилось догонять. С таким количеством недочётов, разумеется, будем работать, исправлять. Команда собралась хорошая, есть взаимозаменяемость — ребята помогают друг другу. Коллектив должен прибавлять от игры к игре и, надеюсь, уже в следующих турах будем выглядеть более слаженно», — приводит слова Климкина сайт клуба.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.