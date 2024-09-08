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Владимир Алекно: в матче с «Нефтяником» очень понравился настрой моей команды

Владимир Алекно: в матче с «Нефтяником» очень понравился настрой моей команды
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Суперлиги над оренбургским «Нефтяником» (3:0).

«Здорово, что победили, очень понравился настрой моей команды. С хорошим настроением победили, с хорошим настроением едем на следующий тур – важно для начала чемпионата. И подача сегодня дала свой результат, и блок, два-три мяча достали в защите, даёт это настроение и кураж команде», — приводит слова Алекно официальный сайт оренбургского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Нефтяник
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Нефтяник: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Клюка, Эррера, Богатко

1-й тур Суперлиги стартовал 4 сентября. В этот день сургутская «Газпром-Югра» в трёх сетах переиграла московский МГТУ.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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