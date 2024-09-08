Владимир Алекно: в матче с «Нефтяником» очень понравился настрой моей команды

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Суперлиги над оренбургским «Нефтяником» (3:0).
«Здорово, что победили, очень понравился настрой моей команды. С хорошим настроением победили, с хорошим настроением едем на следующий тур – важно для начала чемпионата. И подача сегодня дала свой результат, и блок, два-три мяча достали в защите, даёт это настроение и кураж команде», — приводит слова Алекно официальный сайт оренбургского клуба.
1-й тур Суперлиги стартовал 4 сентября. В этот день сургутская «Газпром-Югра» в трёх сетах переиграла московский МГТУ.
В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.
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