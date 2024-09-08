Главный тренер АСК Дранишников: победой был бы доволен больше, но игра была очень хорошей
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Главный тренер АСК Андрей Дранишников прокомментировал поражение своей команды в 1-м туре мужской Суперлиги от «Динамо-ЛО» (2:3).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
АСК
Нижний Новгород
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Толок, Никитин, Ищенко
«Хорошая игра, хорошие эмоции, надеюсь, что зрителям понравился пятисетовый матч. Могу сказать, что ребята стараются играть за команду сердцем, и сегодня показали, что, несмотря на состав, на имеющиеся проблемы, выходят и играют по максимуму – очень этому рад. Даже если брать кубковые матчи, были проблемы, но мы старались выжимать всё. И сегодня также.
Доволен ли я? Победой я был бы доволен больше, но игра получилась очень хорошей, считаю. Да, где-то упустили свои концовки, не добили доигровочные мячи. Сделай мы это, был бы другой результат», — приводит слова Дранишникова официальный сайт «Динамо-ЛО».
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