Александр Кошкин: мы не можем соперничать с Казанью на данном этапе

Главный тренер женского московского «Динамо» Александр Кошкин прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Кубка Легенд от казанского «Динамо-Ак Барс» (0:3).

«Борьбы особо сегодня не получилось. Элемент у нас один провалился полностью. Потом в третьей партии попытались как-то наладить приём, и завязалась борьба. А так, конечно, нельзя занести эту игру нам в актив. Провалились на приёме, выбили нас на четвёртый-пятый метр. А там уже очень сложно бороться с высоким блоком. Игра начинается с приёма. У нас это сегодня, можно сказать, вообще не получилось.

У нас состав чуть-чуть поменялся по сравнению с Екатеринбургом. Казань добавила в игре, в общей. Мы пока не можем соперничать с Казанью на данном этапе. Что будет через неделю, через две — я не знаю. 11-го числа матч за Суперкубок. Ну, вот и посмотрим. Надеюсь, там будет уже совсем другая игра, в первую очередь с нашей стороны», — приводит слова Кошкина официальный сайт казанского клуба.