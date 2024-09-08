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Александр Кошкин: мы не можем соперничать с Казанью на данном этапе

Александр Кошкин: мы не можем соперничать с Казанью на данном этапе
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Главный тренер женского московского «Динамо» Александр Кошкин прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Кубка Легенд от казанского «Динамо-Ак Барс» (0:3).

«Борьбы особо сегодня не получилось. Элемент у нас один провалился полностью. Потом в третьей партии попытались как-то наладить приём, и завязалась борьба. А так, конечно, нельзя занести эту игру нам в актив. Провалились на приёме, выбили нас на четвёртый-пятый метр. А там уже очень сложно бороться с высоким блоком. Игра начинается с приёма. У нас это сегодня, можно сказать, вообще не получилось.

Кубок Легенд (ж) . Группа A. 5-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Заманская, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

У нас состав чуть-чуть поменялся по сравнению с Екатеринбургом. Казань добавила в игре, в общей. Мы пока не можем соперничать с Казанью на данном этапе. Что будет через неделю, через две — я не знаю. 11-го числа матч за Суперкубок. Ну, вот и посмотрим. Надеюсь, там будет уже совсем другая игра, в первую очередь с нашей стороны», — приводит слова Кошкина официальный сайт казанского клуба.

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