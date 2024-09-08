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«Енисей» обыграл «Кузбасс» в 1-м туре мужской Суперлиги

«Енисей» обыграл «Кузбасс» в 1-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня в Кемерове состоялся матч 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Местный «Кузбасс» принимал красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:21, 25:15) в пользу гостей.

Первые партии прошли в упорной борьбе и завершились в концовках — команды обменялись выигранными сетами. Начиная с третьего сета «Енисей» заиграл чище и увереннее. Всё, на что оказался способен «Кузбасс» — рывок в третьем сете. Уступая 6:14, кемеровчане смогли сократить отрыв до трёх очков. В дальнейшем игра проходила под диктовку гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
1 : 3
Енисей
Красноярск
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Напольских, Аспарухов
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров

По 20 очков в составе победителей набрали диагональный Роман Мурашко и доигровщик Максим Бочаров. Пятью результативными блоками отметился центральный красноярцев Игорь Филиппов.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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