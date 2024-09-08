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«Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в матче мужской Суперлиги

«Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 8 сентября, в Новом Уренгое состоялся матч 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Местный «Факел Ямал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:18, 25:21, 25:18) в пользу гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Факел Ямал: Казаринов, Дикарев, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Крот, Быстров, Сидоренко, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Лапшин, Белогорцев, Полочанин, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Керминен

Уренгойцы здорово отыграли первую партию, прикрыв диагонального динамовцев Цветана Соколова. Однако затем болгарин разыгрался, а хозяева стали допускать необязательные ошибки. Этим команда Константина Брянского и воспользовалась.

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Факела» Никита Морозов, набравший 20 очков. У бело-голубых 18 очков на счету Соколова.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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