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«Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 8 сентября, в Новом Уренгое состоялся матч 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Местный «Факел Ямал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:18, 25:21, 25:18) в пользу гостей.

Уренгойцы здорово отыграли первую партию, прикрыв диагонального динамовцев Цветана Соколова. Однако затем болгарин разыгрался, а хозяева стали допускать необязательные ошибки. Этим команда Константина Брянского и воспользовалась.

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Факела» Никита Морозов, набравший 20 очков. У бело-голубых 18 очков на счету Соколова.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.