«Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 8 сентября, в Новом Уренгое состоялся матч 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Местный «Факел Ямал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:18, 25:21, 25:18) в пользу гостей.
Уренгойцы здорово отыграли первую партию, прикрыв диагонального динамовцев Цветана Соколова. Однако затем болгарин разыгрался, а хозяева стали допускать необязательные ошибки. Этим команда Константина Брянского и воспользовалась.
Самым результативным игроком матча стал диагональный «Факела» Никита Морозов, набравший 20 очков. У бело-голубых 18 очков на счету Соколова.
В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
- 8 сентября 2024
-
18:43
-
15:06
-
13:22
-
12:58
-
12:31
-
12:14
-
10:16
-
09:40
- 7 сентября 2024
-
22:51
-
21:14
-
21:00
-
20:35
-
17:38
-
13:24
-
12:58
-
12:22
- 6 сентября 2024
-
21:59
-
20:05
-
17:25
-
13:21
-
09:22
- 5 сентября 2024
-
20:28
-
16:24
-
15:53
-
12:14
-
08:30
- 4 сентября 2024
-
23:23
-
23:15
-
21:42
-
15:43
-
15:00
-
14:59
-
14:21
-
13:39
-
13:27