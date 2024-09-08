«Зенит-Казань» одержал волевую победу над «Белогорьем» на старте мужской Суперлиги

Сегодня, 8 сентября, в Туле состоялся матч 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги. «Белогорье» принимало «Зенит-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 22:25, 25:19, 15:8) в пользу гостей.

Напомним, в среду, 4 сентября, мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал 10-кратным обладателем Суперкубка России по волейболу. В битве за первый титул сезона-2024/2025 казанцы одолели московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.