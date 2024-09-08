Мужская Суперлига: результаты матчей 1-го тура 8 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 8 сентября, состоялись три матча 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 8 сентября.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 15:25).

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:18, 18:25, 21:25, 18:25).

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» — 2:3 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 8:15).

1-й тур Суперлиги стартовал 4 сентября. В этот день сургутская «Газпром-Югра» в трёх сетах переиграла московский МГТУ.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.