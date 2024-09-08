Результаты матчей женского Кубка Легенд 8 сентября

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Сегодня, 8 сентября, состоялся очередной соревновательный день волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Группа А:

«Динамо М» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (25:18, 18:25, 18:25, 25:22, 15:17).

«Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (20:25, 23:25, 25:27).

Группа Б:

«Тулица» (Тульская область) — «Протон» (Саратов) — 3:2 (25:15, 25:22, 23:25, 25:27, 15:11).

«Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:18, 24:26, 20:25, 21:25).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.