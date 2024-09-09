«Такие мероприятия проводятся не для каждого». Евгения Старцева — о введении в Зал славы

Заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы и мира, многолетний капитан сборной России Евгения Старцева, завершившая карьеру этим летом, поделилась эмоциями от церемонии включения в Зал славы казанского «Динамо-Ак Барс».

Номер, под которым выступала связующая, выведен из обращения клуба, а майка висит под сводами казанского Центра волейбола. В клубном музее также состоялась церемония закладки мраморной звезды с №13.

«Конечно, для меня это было очень важное событие, очень волнительный день. Я готовилась даже, что он будет волнительным, но я что-то так разволновалась, что моя речь была немножко несуразная (смеётся). Я уже давно, наверно, так не волновалась. Но действительно сам процесс: и возложение звезды, и когда на арене поднимали футболку, и руководство говорило тёплые слова – конечно, это всё было для меня очень важно. Спустя три года после того, как я ушла из Казани, такой момент был очень трогательным. Удалось со всеми пообщаться: и с руководством, и с тренерским и медицинским штабом Казани, с кем я работала очень много лет, очень приятно было всех увидеть.

Могу сказать, что по окончании спортивной карьеры это, наверно, был такой счастливый момент для меня, потому что такие мероприятия проводятся не для каждого. И, конечно я это осознаю, что я своим трудом попала в Зал славы. Я сейчас это говорю, и у меня до сих пор ком в горле, вчера у меня так же было», – рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.