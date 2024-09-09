Старцева — о символизме церемонии: в «Динамо-Ак Барс» я провела лучшие годы в карьере

Церемония включения чемпионки мира и Европы по волейболу Евгении Старцевой в Зал славы «Динамо-Ак Барс» состоялась перед матчем между казанским клубом и челябинским «Динамо-Метар».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Старцева отметила символизм произошедшего.

«Это было очень символично, потому что в «Динамо-Метар» я начинала спортивную карьеру, этот клуб меня воспитал, и «Динамо-Ак Барс», в котором я провела лучшие годы в своей карьере. Да, это было очень символично», – рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Евгения Старцева завершила карьеру этим летом. Последние годы она выступала за московское «Динамо». Свою карьеру связующая начала в челябинском «Динамо-Метар», а с сезона-2012/2013 и до завершения сезона-2020/2021 играла за «Динамо-Ак Барс».