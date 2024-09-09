Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Старцева — о символизме церемонии: в «Динамо-Ак Барс» я провела лучшие годы в карьере

Старцева — о символизме церемонии: в «Динамо-Ак Барс» я провела лучшие годы в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Церемония включения чемпионки мира и Европы по волейболу Евгении Старцевой в Зал славы «Динамо-Ак Барс» состоялась перед матчем между казанским клубом и челябинским «Динамо-Метар».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Старцева отметила символизм произошедшего.

«Это было очень символично, потому что в «Динамо-Метар» я начинала спортивную карьеру, этот клуб меня воспитал, и «Динамо-Ак Барс», в котором я провела лучшие годы в своей карьере. Да, это было очень символично», – рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Евгения Старцева завершила карьеру этим летом. Последние годы она выступала за московское «Динамо». Свою карьеру связующая начала в челябинском «Динамо-Метар», а с сезона-2012/2013 и до завершения сезона-2020/2021 играла за «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Такие мероприятия проводятся не для каждого». Евгения Старцева — о введении в Зал славы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android