«Я действительно счастливый игрок». Евгения Старцева — о карьере и «Динамо-Ак Барс»

Завершившая карьеру Евгения Старцева вошла в Зал славы волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Связующая рассказала, хотела бы она что-то поменять в своей карьере и что значит для неё казанский клуб.

«Сейчас, оглядываясь назад, прошло четыре месяца, как я закончила свою карьеру, как я не играю, могу с уверенностью сказать, что я ничего не хотела бы менять в своей карьере, и все клубы, в которых я играла, мне везде было хорошо.

«Динамо-Ак Барс» – это такая отдельная часть, отдельные девять лет. Во-первых, я там отыграла большую часть своей карьеры, где мы с командой завоевали больше всего титулов. И, конечно, «Динамо-Ак Барс» занимает отдельное место в моём сердце, в моей голове и останется со мной на всю мою жизнь.

Всё, что происходило там и вчерашний день, – это большая благодарность руководству, потому что вчера был действительно прекрасный день. И я вчера лично выразила свою благодарность за то, что они сделали мне такой большой праздник. Я сказала, что я безумно счастлива, потому что понимаю, что я действительно счастливый игрок, который завершил свою карьеру», – рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.