Стали известны полуфинальные пары женского Кубка Легенд

Вчера в Казани и Санкт-Петербурге завершился 2-й тур группового этапа женского Кубка Легенд. По его итогам стали известны все участники «Финала четырёх».

12-13 октября за трофей сразятся «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Динамо» (Москва), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Калининградская область).

В полуфиналах 12 октября «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Локомотивом», а московское «Динамо» — с «Ленинградкой». Победители разыграют трофей днём позже. Место проведения решающего этапа объявят в ближайшие дни.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. В групповом этапе турнира приняли участие восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России.